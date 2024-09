Trotz oder gerade wegen dieser Verkaufsempfehlung nahm DocMorris an der diesjährigen Best of Switzerland Conference der UBS teil. Einen kleinen Seitenhieb in Richtung Grossbank konnte man sich jedoch nicht verkneifen: Während von vielen anderen Unternehmen entweder der Firmenchef oder wenigstens der Finanzchef an der Konferenz teilnahm, entsandte die Versandapotheke «bloss» den Investors-Relations-Verantwortlichen.