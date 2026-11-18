Wie die schmerzhafte Kurszäsur von damals knapp 20 auf knapp 15 Franken eindrucksvoll belegt, wurden die Anlegerinnen und Anleger beim Sensorenhersteller ziemlich rasch von der Realität eingeholt. Selbst wer sich im Zusammenhang mit der Suche nach einem Käufer für die leerstehende Fabrik in Malaysia erhofft hatte, wurde zuletzt enttäuscht. Ursprünglich sollten dort ja für einen Grosskunden MicroLED produziert werden. Dieser sprang dann aber überraschend ab und liess AMS Osram auf einem finanziellen Scherbenhaufen sitzen. Aus Mangel an Interessenten steht unternehmensintern nun sogar zur Diskussion, die Fabrik oder zumindest Teile davon künftig wieder selber zu nutzen.