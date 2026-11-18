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Molecular Partners ergeht es wie schon so manchem kleinen Biotechnologieunternehmen zuvor. Mit einem Börsenwert von nicht einmal mehr 100 Millionen Franken sind die Schlierener nurmehr ein Schatten ihrer selbst.
In den letzten Tagen kosteten die Aktien zwischenzeitlich keine 2,40 Franken mehr. Mit einem Minus von gut 30 Prozent seit Januar zählt Molecular Partners hierzulande zu den diesjährigen Börsenschlusslichtern.
Ende Oktober gab das Unternehmen bekannt, sich neu aufstellen zu wollen. Dass dieser Neuausrichtung fast jede zweite Stelle zum Opfer fallen könnte, lässt tief blicken. Die Firma schaltet damit sozusagen in den «Überlebens-Modus».
Vor diesem Hintergrund überrascht es mich nicht, dass ein der SIX Swiss Exchange gemeldeter Aktienverkauf aus der Chef-Etage im Gesamtbetrag von 180'000 Franken in hiesigen Börsenkreisen hohe Wellen schlägt. Wie dieser Meldung entnommen werden kann, resultiert die Transaktion «aus dem Abschluss eines unwiderruflichen Handelsplans», der «den Verkauf von insgesamt 40'000 Titeln zu Kursen zwischen 3 und 6 Franken über einen Zeitraum von einem Jahr» vorsieht.
Für mich geht aus der Meldung nicht abschliessend hervor, ob hier von einer Verkaufsabsicht oder von einem bereits vollzogenen Programm die Rede ist. Mit Blick auf den Aktienkursverlauf seit Januar gehe ich von einer reinen Absichtserklärung für die kommenden zwölf Monate aus, welcher noch keine Verkäufe gefolgt sind. Man könnte also durchaus von einem Sturm im Wasserglas sprechen.
Das ändert allerdings nichts daran, dass ein Investment in die Aktien von Molecular Partners - wie in jene vieler anderer kleiner Pharmaunternehmen und/oder Turnaround-Kandidaten aus der Schweiz auch – ein beachtliches Mass an Risikobereitschaft und Risikofähigkeit voraussetzt.
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Die Aktie von AMS Osram macht ihrem Ruf, sie sei die wohl launischste an der Schweizer Börse, auch weiterhin alle Ehre. Trotz eines soweit überraschungsarmen Zahlenkranzes für das vergangene Quartal ging es am Freitag zeitweise um mehr als zehn Prozent nach unten – gefolgt von weiteren Kursverlusten seither.
Die Schuld hierfür dürfte nicht zuletzt auch beim eher vorsichtigen Ausblick für das Schlussquartal zu suchen sein. Auf bereinigter Basis geht der Sensorenhersteller von einer operativen Gewinnmarge (EBITDA) zwischen 14,5 und 17,5 Prozent bei einem Umsatz von 750 bis 850 Millionen Euro aus. Lange Rede, kurzer Sinn: Entgegen den üblichen saisonalen Gepflogenheiten schliesst das Unternehmen einen Umsatzrückgang gegenüber dem dritten Quartal nicht vollends aus.
Für hitzige Diskussionen sorgt in hiesigen Börsenkreisen ausserdem die gewaltige Spanne bei den Umsatz- und Margenvorgaben. An diese müssten sich zumindest die Aktionärinnen und Aktionäre von AMS Osram mittlerweile zwar gewöhnt haben. Allerdings bietet sie viel Interpretationsspielraum und macht es auch nicht unbedingt einfacher, die Aktie überhaupt zuverlässig bewerten zu können.
Vor wenigen Wochen hielt ich zum Thema «KI-Fantasie» bei AMS Osram wie folgt fest:
Selber verharre ich bei AMS Osram bis auf Weiteres an der Seitenlinie. Für mich lässt sich nämlich noch nicht zuverlässig abschätzen, ob und ab wann die neuen Absatzmärkte zum erhofften Wachstumstreiber werden. In den letzten Jahren haben sich selbst Grossinvestoren schon gehörig die Finger an dieser Aktie verbrannt.
Wie die schmerzhafte Kurszäsur von damals knapp 20 auf knapp 15 Franken eindrucksvoll belegt, wurden die Anlegerinnen und Anleger beim Sensorenhersteller ziemlich rasch von der Realität eingeholt. Selbst wer sich im Zusammenhang mit der Suche nach einem Käufer für die leerstehende Fabrik in Malaysia erhofft hatte, wurde zuletzt enttäuscht. Ursprünglich sollten dort ja für einen Grosskunden MicroLED produziert werden. Dieser sprang dann aber überraschend ab und liess AMS Osram auf einem finanziellen Scherbenhaufen sitzen. Aus Mangel an Interessenten steht unternehmensintern nun sogar zur Diskussion, die Fabrik oder zumindest Teile davon künftig wieder selber zu nutzen.
Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, gehe ich davon aus, dass die Aktien des Sensorenherstellers noch auf absehbare Zeit ein Spielball von Spekulanten unterschiedlichster Couleur bleiben werden - selbst wenn mir die Bewertung erstmals seit langen Wochen wieder um einiges vernünftiger erscheint.
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