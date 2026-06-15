Das Kursfeuerwerk vom Freitag dürfte denn auch eher dem Zusammenspiel zweier anderer Faktoren geschuldet sein. Zum einen zeichnet sich nach langen Wochen endlich eine Einigung zwischen der Regierung in Washington und den Mullahs in Teheran ab. Im Zuge rückläufiger Ölpreise winkt den Vertretern energieintensiver Wirtschaftszweige – und dazu zählt zweifelsohne auch Sika – eine spürbare Entlastung bei den Herstellkosten. Zum anderen fand am Freitag die UBS in einem 71 Seiten starken Branchenpapier verteidigende Worte. Die Autoren um Julian Radlinger wähnen den Bauchemiespezialisten in der Favoritenrolle und preisen dessen Aktien mit einem Zwölf-Monats-Kursziel von 220 Franken zum Kauf an. Darauf abgestützt leitet sich selbst nach dem Kursfeuerwerk vom Freitag ein Aufwärtspotenzial von mehr als 40 Prozent ab. Ein wenig träumen sei an dieser Stelle durchaus erlaubt.