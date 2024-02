Für Wasser auf die Mühlen der Haussiers sorgt nun eine Offenlegungsmeldung an die SIX Swiss Exchange. Aus dieser geht hervor, dass die Capital Group zuletzt herzhaft Aktien zugekauft hat. Erstmals seit Dezember vor einem Jahr hält der Fondsriese wieder mehr als 3 Prozent an Nestlé. Ein Grossteil davon halten die Amerikaner in Form von Aktien, der Rest über an sie delegierte Stimmrechte und Derivate.