Roche und Sandoz: Die möglichen Gründe für die Kursstärke der letzten Wochen

Still und leise haben die Valoren von Roche und Sandoz in den letzten Wochen Boden gutgemacht. Die Genussscheine von Roche trennen mittlerweile knapp 40 Franken von den Mehrjahrestiefstkursen von Anfang Mai. Das entspricht von unten her gerechnet einem Plus von 19 Prozent. Bei den Aktien von Sandoz wurden vor wenigen Tagen in der Spitze Kurse von 33 Franken und mehr bezahlt. Es ist dies der höchste Stand seit der Abspaltung vom ehemaligen Mutterhaus Novartis im vergangenen Oktober.