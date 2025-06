Ob die Umsätze mit elektronischen Medikamentenrezepten bei unseren nördlichen Nachbarn ab April 2026 tatsächlich wegbrechen, wird sich zeigen müssen. Falls ja, wäre das aus Sicht der Aktionärinnen und Aktionäre von DocMorris an Ironie kaum zu überbieten. Als die Versandapotheke noch «Zur Rose» hiess, verkaufte sie ihre hiesigen Geschäftsaktivitäten für rund 360 Millionen Franken an die Migros, um an neue Mittel zu kommen. Notwendig machten diesen Befreiungsschlag Verzögerungen bei der Einführung elektronischer Medikamentenrezepte in Deutschland. Dann erwies sich dort der Wettbewerb mit der finanziell deutlich besser gestellten Redcare Pharmacy als kostspieliger als gedacht, was vor wenigen Wochen in einer üppigen Kapitalerhöhung mündete. Nicht auszudenken, was nun wäre, wenn die Umsätze mit elektronischen Medikamentenrezepten ab dem kommenden April wegbrechen würden...