Wenn es in den letzten Tagen am Schweizer Aktienmarkt ein Unternehmen gab, welches in aller Munde war, dann ist das Roche. Als die Valoren der Pharma- und Diagnostikgruppe aus Basel am Montagvormittag wie aus dem Nichts kommend unter Verkaufsdruck gerieten, war für mich eigentlich klar: Die detaillierten Studienergebnisse zum injizierbaren Schlankheitsmittel CT-388 sind draussen – veröffentlicht rund um das diesjährige Treffen der European Association for the Study of Diabetes (EASD).