Holcim-Chef Jan Jenisch zieht sich aus seinem Doppelmandat an die Spitze des Verwaltungsrats zurück. Dass für ihn der bisherige Europa-Chef Miljan Gutovic nachrückt, überrascht mich nicht. Er galt schon eine ganze Weile als Kronfavorit. Ausserdem war der Manager schon am diesjährigen World Economic Forum (WEF) in Davos so allgegenwärtig wie selten zuvor. Der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber etwa gab er ein umfassendes Interview zum Thema ergänzende Firmenübernahmen – als wolle man ihn im Hinblick auf das, was kommen würde, ganz bewusst medial in Szene setzen.