Obschon das billige Geld weniger wird, mangelt es dennoch nicht an Exzessen. Als ich am Mittwoch von einer von Kinarus Therapeutics selbstbezahlten Unternehmensstudie mit einem rechnerisch fairen Aktienkurs von 9 Rappen berichtete, staunte ich nicht schlecht: Kurz nach der Veröffentlichung meiner Kolumne zogen die Kursnotierungen kräftig an. Bei Handelsende resultierte ein sattes Plus von fast 80 Prozent. Tags darauf zog der Aktienkurs in der Spitze dann sogar bis auf 3,4 Rappen weiter, bevor er die Erdanziehungskraft wieder zu spüren bekam.