Im Zuge von Problemen entlang der Lieferketten hätten sich die Frachtstückansätze in den letzten zwei Jahren vervielfacht und sich für die Transporteure als wahre Goldgrube erwiesen. Damit sei nun aber Schluss, wie der Studienautor schreibt. Zudem berichtet der Analyst von Anhaltspunkten, wonach sich die Handelsaktivitäten zuletzt verlangsamt haben. In Erwartung von Überkapazitäten rechnet er sowohl in der Luft- als auch in der für Kühne+Nagel wichtigen Seefracht mit Druck auf die Frachtstückansätze. Lange Rede, kurzer Sinn: Die goldenen Zeiten für die Transporteure gehören wohl der Vergangenheit an.