Schon Tage vor der Veröffentlichung der Erstquartalszahlen – nämlich am Morgen des 22. Aprils – dürfte sich der Nebel rund um das strengere Eigenkapitalregime lichten. Darüber, ob und wie sehr der ursprüngliche Gesetzesentwurf im Zuge des politischen Vernehmlassungsverfahrens zerzaust wurde, wurde viel geschrieben. Vermutlich sieht der Entwurf auch weiterhin vor, dass die UBS ihre Auslandtöchter künftig vollständig mit Eigenmitteln unterlegt. Alles andere würde überraschen.