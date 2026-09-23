Seit Freitagabend ist Galderma fester Bestandteil des Swiss Market Index (SMI). Dass die Aktien des Dermatologieunternehmens seither etwas mehr als vier Prozent an Kurswert zulegen konnten, dürfte allerdings weniger dem Einzug in das renommierte Börsenbarometer, als vielmehr den ermutigenden Aussagen von Firmenchef Flemmig Ørnskov gegenüber den Kollegen der F&W geschuldet sein. Zwischen den Zeilen lässt sich nämlich auf eine mögliche Erhöhung der diesjährigen Wachstumsziele anlässlich der Umsatzveröffentlichung für das dritte Quartal schliessen. Es wäre die zweite Erhöhung in Folge, möglich gemacht durch die erfreulich starken Verkäufe mit dem Hautmittel Nemluvio.