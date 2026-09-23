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Seit Freitagabend ist Galderma fester Bestandteil des Swiss Market Index (SMI). Dass die Aktien des Dermatologieunternehmens seither etwas mehr als vier Prozent an Kurswert zulegen konnten, dürfte allerdings weniger dem Einzug in das renommierte Börsenbarometer, als vielmehr den ermutigenden Aussagen von Firmenchef Flemmig Ørnskov gegenüber den Kollegen der F&W geschuldet sein. Zwischen den Zeilen lässt sich nämlich auf eine mögliche Erhöhung der diesjährigen Wachstumsziele anlässlich der Umsatzveröffentlichung für das dritte Quartal schliessen. Es wäre die zweite Erhöhung in Folge, möglich gemacht durch die erfreulich starken Verkäufe mit dem Hautmittel Nemluvio.
Was den «SMI-Effekt» anbetrifft, begegnete ich dem Entscheid der Index-Kommission der SIX Swiss Exchange im Juli mit folgenden Worten:
Wie die Londoner Strategen von J.P. Morgan vorrechnen, müssen sich indexorientierte Anleger aufgrund der SMI-Aufnahme zwar für umgerechnet 250 Millionen Franken Aktien von Galderma sowie für weitere 231 Millionen Franken solche von Sandoz «anlachen». Aufgrund des Ausscheidens aus dem SMIM sowie aus dem SPI Extra ist unter dem Strich allerdings sogar mit Verkäufen im Umfang von 662 Millionen Franken beziehungsweise 605 Millionen Franken zu rechnen.
...und weiter...
Für Gesprächsstoff sorgt in hiesigen Börsenkreisen die Wiederaufnahme der Aktien von Galderma ins «Swiss Equities Portfolio» von Mensur Pocinci – zumal der Leiter der technischen Analyse bei der Bank Julius Bär nur wenige Tage zuvor in etwa auf demselben Kursniveau mit einem rechnerischen Verlust von etwas mehr als 14 Prozent auf seiner Titelposition ausgestoppt worden war.
Der Börsengang von Galderma ist ein Erfolg, der hierzulande seinesgleichen sucht (Quelle: www.cash.ch)
Sowieso macht der Anlagestratege beim SMI-Aufsteiger schon seit langen Wochen durch ein wildes Hin und Her von sich reden. Damals im Juli etwa kippte er die Aktien aus seinem Musterportefeuille, nur um sie genau zwei Wochen später wieder zuzukaufen. Und nun eben das Ausgestopptwerden und der Wiedereinstieg.
Ich selber bin jedenfalls jetzt schon gespannt aufs nächste Kapitel rund um die «Liaison» zwischen Pocinci und den Aktien von Galderma...
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Die dividendenstarken Aktien von Swiss Life zählten gestern Dienstag zu den SMI-Tagesverlierern. Ein möglicher Grund für die Kursverluste ist das zeitnahe Bekanntwerden eines millionenschweren Titelverkaufs aus dem Verwaltungsratsgremium des Lebensversicherers.
Wie aus einer Offenlegungsmeldung an die SIX Swiss Exchange hervorgeht, hat sich ein nicht namentlich bekannter Verwaltungsrat von Aktien mit einem Marktwert von knapp 4,7 Millionen Franken getrennt. Das ist eine ganze Menge.
Neugierig wie ich bin, habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht. Die letzten millionenschweren Titelverkäufe gehen bei Swiss Life auf den Frühling 2024 zurück. Damals kamen Aktien in Höhe von 1,3 Millionen Franken zum Verkauf.
Die Aktien von Swiss Life konnten in den letzten Jahren deutlich an Wert zulegen (Quelle: www.cash.ch)
Zugegeben: Zu dieser Zeit des Jahres ist es nicht eben ungewöhnlich, wenn sich Verwaltungsräte oder Manager eines börsenkotierten Unternehmens von Aktien trennen. Und jene von Swiss Life hatten in den letzten Jahren ja bekanntlich einen geradezu beeindruckenden Lauf. Allerdings handelt es sich beim vorliegenden Titelverkauf - soweit ich das beurteilen kann - um die grösste solche Transaktion in der jüngeren Firmengeschichte des Lebensversicherers. Eine gewisse Signalwirkung für die Börse lässt sich daher nicht von der Hand weisen.
Mein persönliches Interesse gilt nun dem Zwischenbericht der Zürcher für das dritte Quartal. Dieser steht am Morgen des 11. November zur Veröffentlichung an. Wertvolle Anhaltspunkte versprechen für heute Mittwoch geplante Auftritte an Investorenkonferenzen in München und London.
Swiss Life hat in den vergangenen Jahren vieles richtig gemacht, was an der Börse entsprechend gewürdigt wurde. Ein entscheidender Erfolgsfaktor dürfte nicht zuletzt auch der freundliche Immobilienmarkt bei uns in der Schweiz gewesen sein. Mir erscheinen die Aktien zusehends ausgereizt.
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