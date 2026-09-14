Kursschwächen bei Galderma, Centiel und Co.: Analysten greifen zu Durchhalteparolen

Das wiederum ruft nun erste Analysten auf den Plan. In Kommentaren werden gleich mehrere eigentlich beliebte Aktien verteidigt. Gleich zwei Wortmeldungen treffen dabei für jene von Galderma ein. UBS-Analyst Matthew Weston etwa macht die verhaltene Entwicklung bei den amerikanischen Verschreibungen des Hautmittels Nemluvio für die momentane Formschwäche verantwortlich. Seines Erachtens verbergen sich bloss technische Gründe – sprich eine Umstellung bei deren Erhebung – dahinter. Weston will verstanden wissen, dass sich dadurch an den starken Wachstumsaussichten von Nemluvio nichts ändert. Er hält folglich sowohl an seiner Kaufempfehlung als auch am Zwölf-Monats-Kursziel von 200 Franken fest und rät zum Zukauf von Aktien.