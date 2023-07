Der heutige Donnerstag hat es faustdick hinter den Ohren. Ich zähle bei uns am Schweizer Aktienmarkt nicht weniger als 16 Unternehmen, welche mit ihren Quartals- oder Halbjahresergebnissen aufwarten – von "B" wie Bachem bis "V" wie Vontobel. Es sind Tage wie diese, die uns Wirtschaftsjournalisten und Börsenkolumnisten mal eben schnell in Schnappatmung versetzen. Ich kann mich jedenfalls in meiner mehr als dreissigjährigen Zeit an der Börse nicht an einen auch nur annähernd so mit Zahlen vollbepackten Tag wie den heutigen erinnern.