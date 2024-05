Andere reichten vom State of Wisconsin Investment Board bis zur Bank of Montreal und umfassten Firmen aus Hongkong, den Cayman Islands, Puerto Rico und der Schweiz. Nach Ablauf der Frist am Mittwoch für die Einreichung der 13F-Berichte für das erste Quartal bei der US-Börsenaufsichtsbehörde hielten laut einer Bloomberg-Analyse der Einreichungen rund 1000 Antragsteller Anteile an den ETFs. Market Maker, die mit den ETFs handeln, wie Citadel Securities, und die Quant-Trading-Firma Susquehanna International Group meldeten ebenfalls Bestände an den Fonds.