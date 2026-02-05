Der Kurs fiel unter die Marke von 70'000 Dollar und erreichte auf der Handelsplattform Bitstamp bei 69'049 US-Dollar den tiefsten Stand seit November 2024. Durch die Verluste in den vergangenen Tagen baute die älteste und bekannteste Kryptowährung das Minus in diesem Jahr auf rund 20 Prozent aus.