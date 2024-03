Dies wird sich bald durch das bevorstehende "Halving" weiter verstärken, voraussichtlich am 20. April 2024 um 01:11 Uhr. Beim Halving wird die Menge an Bitcoin, die an Miner vergeben wird, um 50 Prozent reduziert. Dadurch wird das Angebot an neuen Bitcoin, die auf den Markt kommen, noch knapper.