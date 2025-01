Im Fokus der Anleger steht derzeit der Zinsentscheid der US-Notenbank am kommenden Mittwoch. Mittlerweile wird am Markt mehrheitlich von einer Zinspause ausgegangen, was die als risikoreich eingestuften Anlagen belastet. Auch dürften nach dem jüngst starken Anstieg die Anleger am Kryptomarkt nun Gewinne mitnehmen, heisst es am Markt. Zudem belastet auch die Schwäche der US-Technologiewerte wegen den Bedenken über das chinesische KI-Modell Deepseek den Kryptomarkt.