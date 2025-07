Kein Allzeithoch für Euro-Anleger

Der Bitcoin - die bekannteste und älteste Digitalwährung - hatte bereits im Mai an der Marke von 112'000 Dollar gekratzt. Für Anleger aus dem Euro-Raum, die in ihrer Heimatwährung in den Bitcoin investiert haben, liegt das Allzeithoch schon längere Zeit zurück: Am 20. Januar 2025 lag der Höchstkurs bei 105.495 Euro. Aktuell notiert der Bitcoin wegen der Dollarschwäche nur bei rund 95'000 Euro. Massgeblich für die Bewertung des Bitcoin ist aber der Kurs gegenüber dem US-Dollar. Deshalb steht der BItcoin in Franken gerechnet ebenfalls nicht auf einem Allzeithoch.