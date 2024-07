Diese Zuflüsse in der Höhe von 12 Milliarden Dollar wurden grösstenteils durch die Anziehungskraft von börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fonds angetrieben. Obwohl dies eine beeindruckende Zahl ist, handelt es sich möglicherweise nicht nur um Neugeld, das in den Kryptoraum fliesst. «Wir glauben, dass es wahrscheinlich eine signifikante Rotation weg von digitalen Wallets an Börsen hin zu den neuen Spot-Bitcoin-ETFs gegeben hat», so die JPMorgan-Analysten. Sie sind deshalb skeptisch, dass die Zuflüsse in Kryptowährungen für den Rest des Jahres in gleichem Masse anhalten werden und sich dies im Kursverlauf widerspiegeln könnte.