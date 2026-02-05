Zuflüsse in US-Spot-Bitcoin-ETF hatten einen Grossteil des Jahres 2025 als wichtige Stütze gedient, nachdem zig Milliarden Dollar in diese Produkte geflossen waren und den Preis des Tokens stabilisiert hatten. Diese Entwicklung hat sich jedoch umgekehrt: Allein im vergangenen Monat wurden rund zwei Milliarden Dollar aus Bitcoin-ETFs abgezogen, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen. Über einen Zeitraum von drei Monaten summieren sich die Abflüsse auf mehr als fünf Milliarden Dollar.