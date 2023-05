Seit Anfang des Jahres verweisen immer mehr Marktkommentatoren auf die normalen Faktoren, welche nicht nur die Aktienmärkte, sondern auch den Bitcoin bewegen. Die Daytrader lassen sich durch die aktuelle Nervosität aber nicht einschüchtern. Diese tendieren derzeit dazu, in Schwächephasen zu kaufen - "Buy the Dip" auf Englisch. Allerdings sind sich die meisten Daytrader auch nicht sicher, ob die nächste Rally definitiv über 30'000 Dollar hinausgeht, und deshalb sind Kurskorrekturen aufgrund von Gewinnmitnahmen jederzeit an der Tagesordnung.