Die Zuger Kryptofirma rechnet mit einem neuen Allzeithoch von 180'000 bis 200'000 Dollar im Jahr 2026.
Der Bitcoin dürfte mit einem «intakten langfristigen Bullenmarkt» ins neue Jahr starten, schreiben die Analysten von Bitcoin Suisse in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Der Höhepunkt des aktuellen Zyklus sei mit dem Allzeithoch vom Oktober 2025 bei 126'000 Dollar noch nicht erreicht worden.
Bis zu neuen Rekorden sei der Weg aber noch holprig und das laufenden Jahr ein negatives: «Auf Jahresbasis wird der Kurs mit einem Minus abschliessen», erklärte der Bitcoin Suisse Chefanalyst Dominic Weibel. Diese stehe im Kontrast zu vielen anderen Anlageklassen wie Gold. Dadurch sei nun aber ein «starkes asymmetrisches Aufwärtsprofil» für 2026 zu erwarten.
Zyklus noch intakt
Wichtig sei im Rückblick zu beachten, dass keine der beiden Korrekturphasen des Bitcoin im laufenden Jahr die «strukturelle Schwelle des Bullenmarktes» verletzt habe. Diese sehen die Bitcoin-Suisse-Analysten bei rund 75'000 Dollar.
Dieses Niveau sei dann auch weiterhin ein wichtiger Indikator für die Gesundheit und Fortsetzung des Zyklus: «Oberhalb dieses Niveaus bleibt die langfristige bullische Struktur von Bitcoin intakt.»
Ein anhaltender Durchbruch nach unten wäre indes ein bedeutendes Anzeichen für einen disruptiven Zusammenbruch des Zyklus. Diese Szenario hält man beim Zuger Kryptovermögensverwalter aber derzeit für «unwahrscheinlich».
(AWP)