Bis zu neuen Rekorden sei der Weg aber noch holprig und das laufenden Jahr ein negatives: «Auf Jahresbasis wird der Kurs mit einem Minus abschliessen», erklärte der Bitcoin Suisse Chefanalyst Dominic Weibel. Diese stehe im Kontrast zu vielen anderen Anlageklassen wie Gold. Dadurch sei nun aber ein «starkes asymmetrisches Aufwärtsprofil» für 2026 zu erwarten.