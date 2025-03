Die positiven Faktoren, welche die Kryptowährungen Anfang Jahr auf neue Rekordstände pushten, waren die von der US-Regierung angekündigte strategische Kryptoreserve, die allgemein freundliche Stimmung unter den Anlegerinnen und Anleger sowie die hohen Geldzuflüsse in Bitcoin-ETFs von institutionellen Investoren zwischen Januar 2024 und Januar 2025. Die Rally war von «FOMO» geprägt - sogenannte «Fear of missing out». Das heisst, Anlegerinnen und Anleger kaufen einen Vermögenswert in der Angst, eine Börsenkursrally zu verpassen.