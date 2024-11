Bitcoin-Abstürze von 70 Prozent wie 2022: Ist das noch immer möglich?

Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, gerade auch weil viel institutionelles Geld in den letzten Jahren hereingekommen und weil der ganze Markt einfach erwachsener geworden ist. Wenn wir uns vor zehn Jahren unterhalten hätten, dann hätte ich eher gesagt: Doch, das kann auch morgen passieren. Mit jedem Jahr nehmen die starken Schwankungen in dem Masse ab, je grösser der Markt wird. Wir erhalten im nächsten Jahr auch eine Regulierung in den USA, die zusätzliche Sicherheit bietet. Unser Infrastrukturprodukt BTS (Bitpanda Technology Solutions, Anm. der Red.), welches wir den Banken zur Verfügung stellen, wird in den nächsten Jahren auch in den USA mehr und mehr nachgefragt werden. Denn durch die neue Präsidentschaft wird es dort im nächsten Jahr mehr Regulierung geben, die einen Aufschwung begünstigt.