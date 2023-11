Nach dem Absturz des Bitcoin um 64 Prozent im Jahr 2022 hat sich der Wert in diesem Jahr mehr als verdoppelt, da Marktteilnehmer den Bitcoin als potenziellen Inflationsschutz anpriesen, obwohl er während des grössten Verbraucherpreisanstiegs seit den frühen 1980er Jahren nicht als solcher fungierte. In jüngerer Zeit erholte sich der Token zudem aufgrund von Wetten, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission bald börsengehandelte Fonds genehmigen könnte, die direkt in den Kryptowährung investieren. Wood gehört zu denjenigen, die in einer guten Position sind, von ETF-Genehmigungen zu profitieren.