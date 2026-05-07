Das wird eine klare Verschiebung zu profitablen Coins geben?

Das beste Beispiel ist die Ethereum Blockchain, durch welche circa 70 Prozent der Stablecoins gesichert werden. Eine grosse Anzahl von ihnen bereitet die Blockchain gleichzeitig auf das Zeitalter von 'Agentic Payments' vor, das heisst Zahlungen, welche durch KI gesteuerte Agenten durchgeführt werden. Das Zusammenbringen von innovativen Technologien wie Blockchain sowie KI bietet enormes Potenzial. Ich nehme nicht an, dass sich bei KI das herkömmliche Zahlungssystem SWIFT im klassischen Modell mit Abschluss plus zwei Handelstage durchsetzen wird. Wie in der Vergangenheit entstehen dadurch Trends, Narrative und Adoption sowie ultimativ eine positive Preisentwicklung. Nach Phasen von Übertreibungen kommen dann auch wieder Marktbesinnung und Preiskorrekturen. Nichts Neues also.