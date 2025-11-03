Bei den Altcoins wie Ethereum, Solana oder XRP scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Der Flash-Crash vor zwei Wochen hatte heftige Kursstürze mit sich gebracht. Ist das ein Einzelereignis?

Man kann nicht alle Altcoins über den gleichen Kamm scheren. Bei den grösseren Blue-Chip-Altcoins wie Ethereum oder Solana wird die Volatilität langfristig ebenso sinken wie beim Bitcoin. Aber für die ganzen langfristig als attraktiv eingestuften Crypto-Assets bleibt die Volatilität für eine Weile bestehen. Dies, weil das Risiko viel grösser ist. Da fehlt oft die Liquidität, da fehlt die Marktinfrastruktur und wir haben gesehen, wie viele von diesen Altcoins einfach komplett gecrasht haben. Es werden sich nicht alle davon erholen. Das spricht auf der anderen Seite für den Markt, der reifer wird. Wir sehen kleinere Rallys in Altcoins, basierend auf spezifischen Narrativen, aber nicht mehr diese ganz grosse Altcoin-Rally, wo jeder Altcoin in ungeahnte Höhe steigt.