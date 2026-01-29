70 Tonnen Goldreserven

Das Unternehmen hat seine Käufe deutlich ausgeweitet und im Laufe des vergangenen Jahres mehr als 70 Tonnen Gold für seine Reserven und seinen eigenen Gold-Stablecoin erworben. Das zeigt eine Bloomberg-Berechnung. Und das ist mehr, als fast jede einzelne Zentralbank gemeldet hat. Nur Polen meldete mit 102 Tonnen höhere Zukäufe. Auch im Vergleich zu börsengehandelten Fonds war das Volumen aussergewöhnlich hoch: Lediglich die drei grössten ETFs kauften mehr Gold, obwohl sie die Aktivitäten von zehntausenden Anlegern bündeln.