Die US-Börsenaufsicht SEC genehmigte am Donnerstag überraschend die Anträge der Börsen Nasdaq, CBOE und NYSE für Spot-ETFs, die an Ethereum gebunden sind. Das könnte den Weg für einen Handel mit solchen Produkten noch in diesem Jahr ebnen. Emden mahnte zur Vorsicht: «Von einer reinen Formsache kann diesmal offensichtlich nicht die Rede sein. Umstritten bleibt weiterhin die Handhabung des sogenannten Stakings.»