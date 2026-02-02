Jüngst reagierte der Bitcoin weder auf geopolitische Spannungen noch auf die Dollar-Schwäche oder Risikorallyes positiv. Selbst während der heftigen Kursschwankungen von Gold und Silber in den letzten Wochen gab es keine Kursbewegungen bei Kryptowährungen. Bitcoin fiel im Januar graduell um fast 11 Prozent und verzeichnete damit den vierten monatlichen Rückgang in Folge - die längste Verlustserie seit 2018, dem Crash nach dem Boom von 2017. «Ich glaube nicht, dass wir 2026 ein neues Allzeithoch für Bitcoin sehen werden», sagte deshalb Paul Howard, Direktor des Market Makers Wincent.



Noch auffälliger als der Kursverfall selbst ist die relative Gelassenheit in den sozialen Medien. In einem Umfeld, das für unermüdliches Getöse und Memes bekannt ist, wurde der Bitcoin-Kursverfall kaum bejubelt oder mit Kaufbegeisterung aufgenommen. All dies geschieht trotz einer Reihe regulatorischer Erfolge durch die kryptofreundliche Politik der Trump-Administration und eines Anstiegs institutioneller Investitionen. Viele Anleger sagen, dieser Optimismus sei voreilig gewesen. Die Preise stiegen zunächst stark an, stagnierten dann aber.