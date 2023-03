Aufgrund dieser Analysen gibt Glassnode eine Prognose ab, in welche Richtung sich der Bitcoin in den nächsten Jahren entwickeln könnte. Im besten Fall bei stark steigender Aktivität dürfte der Bitcoin in drei Jahren ein Niveau von 72'111 Dollar erreichen. Bei einem durchschnittlichen Ansteig der Aktivität ist ein Preis 56'152 Dollar möglich und im ungünstigen Szenario bei sehr moderatem Wachstum könnte der Bitcoin noch auf 42'746 Dollar steigen. Im besten Fall würde sich der Bitcoin demnach in drei Jahren verdreifachen - da winkt Anlegern und Anlegerinnen ein sehr attraktiver Kursgewinn.