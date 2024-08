Und abseits von Bitcoin und Ethereum gibt es in der aktuellen Marktlage sogar Gewinner: So erreichte das Onchain-Handelsvolumen des Ethereum-Konkurrenten Solana im Juli 56 Milliarden Dollar – und übertraf damit zum ersten Mal das Handelsvolumen von Ethereum. Der Solana-Kurs hat seit Jahresbeginn um 33 Prozent zugelegt und wird nur von Bitcoin mit einem Plus von 41 Prozent übertroffen.