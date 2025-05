Auch Christina Au-Yeung von Morgan Stanley kann bestätigen, dass Investoren mehr Interesse an China zeigen: Der Durchbruch in den Handelsbeziehungen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt am Wochenende habe die Voraussetzungen für eine Erholung der Wachstumsaktien in den USA und eine bevorstehende «Neupositionierung» in China geschaffen, sagte sie ihm Rahmen der New Voices-Veranstaltung. Der Waffenstillstand im Zollstreit habe Investoren «sehr interessante Chancen» eröffnet, da die USA nach wie vor «der tiefste und qualitativ hochwertigste Markt» und die Bewertungen in China nicht anspruchsvoll seien, so Au-Yeung, Head of Investment Management Services bei Morgan Stanley Private Wealth Management Asia.