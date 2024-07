Lee argumentiert, dass die aktuelle Schwäche zum Teil durch die Nervosität über die Auszahlungen von Mount Gox getrieben wird. Vor einem Jahrzehnt meldete die Kryptobörse Konkurs an und sperrte rund 9 Milliarden Dollar in Kryptowährungen weg. Der Treuhänder, der den Konkurs der Börse beaufsichtigt, kündigte an, dass er noch in diesem Monat mit der Auszahlung von Rückzahlungen an rund 20'000 Nutzer beginnen werde.