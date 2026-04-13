Die Erwartung höherer Zinsen macht es für globale Investoren attraktiver, ihr Geld in den USA anzulegen. Dafür ​müssen sie US-Dollar kaufen, was dessen Wert ​steigert. Zugleich investieren sie eher ​in verzinste Anlagen, statt Gold und Bitcoin zu kaufen, die keine ‌Zinsen abwerfen. Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee und US-Leichtöl WTI verteuerten sich am Montag um jeweils ​rund ​acht Prozent und ⁠machten damit den Grossteil ihrer Verluste ​aus der vergangenen ⁠Woche wett. Nach oben trieb die Preise die ‌Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, nach den gescheiterten Friedensgesprächen den Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus ‌von und zu iranischen Häfen zu ​unterbinden.