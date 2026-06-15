2. Tourismus und Konsum könnten profitieren

Die Austragung in Nordamerika dürfte Millionen von Besuchern anziehen. Davon profitieren potenziell Unternehmen aus den Bereichen Reisen, Hotellerie und Freizeit.

Die Buchungsplattform Airbnb könnte von einer steigenden Nachfrage nach privaten Unterkünften profitieren. Gleichzeitig dürften internationale Hotelketten wie Marriott International von höheren Auslastungen und steigenden Zimmerpreisen in den Austragungsorten profitieren.

Auch Konsumgüterhersteller könnten vom Turnier profitieren. Coca-Cola gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten FIFA-Sponsoren und nutzt die Weltmeisterschaft regelmässig für globale Marketingkampagnen. Ähnliches gilt für Heineken, das zwar kein offizieller FIFA-Partner ist, jedoch seit Jahren stark im internationalen Fussballumfeld engagiert ist und Grossereignisse häufig für aufmerksamkeitsstarke Marketingaktivitäten nutzt.



3. Medien, Technologie und Unterhaltung

Sportübertragungen bleiben einer der wichtigsten Treiber für Zuschauerzahlen und Werbeeinnahmen. Entsprechend investieren Medien- und Technologieunternehmen weiterhin hohe Summen in Sportrechte und Übertragungstechnologien.

Ein interessanter Titel in diesem Umfeld ist die Sony Group. Der japanische Technologiekonzern gehört zu den weltweit führenden Anbietern professioneller Kamera-, Produktions- und Broadcast-Technologien, die bei internationalen Sportübertragungen zum Einsatz kommen. Darüber hinaus verfügt Sony über starke Standbeine im Unterhaltungs- und Gaminggeschäft, die von der weltweiten Fussballbegeisterung rund um Grossanlässe profitieren könnten.

Die WM 2026 dürfte weltweit Milliarden von Zuschauern erreichen und damit einmal mehr die wirtschaftliche Bedeutung von Live-Sport für Medien-, Technologie- und Unterhaltungsunternehmen unterstreichen.



Fazit für Anleger

Die WM 2026 könnte ausgewählten Unternehmen und Branchen zusätzliche Wachstumsimpulse verschaffen. Ein pauschales «WM-Investment» existiert jedoch nicht. Die Weltmeisterschaft allein sollte niemals ausschlaggebend für eine Anlageentscheidung sein. Einzelinvestments sind stets mit Risiken verbunden und sollten auf einer fundierten Analyse von Geschäftsmodell, Wettbewerbssituation, Finanzkennzahlen und Bewertung beruhen.

Wer das Risiko einzelner Titel reduzieren möchte, kann stattdessen auf breit diversifizierte ETFs setzen oder professionelle Vermögensverwaltungslösungen in Betracht ziehen. Unabhängig vom gewählten Anlageansatz gilt: Eine sorgfältige Informationsrecherche, ein vertieftes Verständnis der Chancen und Risiken, eine ausgewogene Diversifikation sowie eine günstige und verlässliche Trading-Plattform bleiben die Grundlage einer langfristig erfolgreichen Anlagestrategie.

