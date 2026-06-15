Die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird die grösste WM der Geschichte. Erstmals nehmen 48 Nationalteams teil, erstmals werden 104 Spiele ausgetragen und erstmals teilen sich drei Länder die Austragung. Mit Millionen erwarteten Besuchern und einem weltweiten Fernsehpublikum von mehreren Milliarden Menschen zählt das Turnier schon heute zu den bedeutendsten Sportereignissen.
Für Anlegerinnen und Anleger stellt sich die Frage, ob sich aus dem Mega-Event auch interessante Investmentchancen ergeben könnten.
Hinweis: Die folgenden Analysen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen der Einordnung von Geschäftsmodellen im Kontext aktueller geopolitischer Entwicklungen.
1. Sponsoren und Sportartikelhersteller im Fokus
Zu den offensichtlichsten Profiteuren zählen Unternehmen, die direkt vom weltweiten Interesse am Fussball profitieren. Dazu gehören insbesondere die langjährigen FIFA-Partner Adidas, Coca-Cola und Visa.
Für den deutschen Sportartikelhersteller Adidas dürfte die Weltmeisterschaft einmal mehr eine wichtige Plattform sein. Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten offizieller FIFA-Partner und stellt auch den offiziellen Spielball für die WM 2026. Zusätzliche Umsätze entstehen traditionell durch Trikotverkäufe, Fanartikel und globale Marketingkampagnen.
Auch Nike könnte vom Turnier profitieren. Zwar ist Nike kein offizieller FIFA-Sponsor, stattet jedoch zahlreiche Nationalmannschaften aus und nutzt Weltmeisterschaften regelmässig für internationale Werbekampagnen. Die erhöhte Aufmerksamkeit rund um den Fussball kann sich positiv auf die Nachfrage nach Sportbekleidung und Sportschuhen auswirken.
Im Bereich der Finanzdienstleistungen ist Visa seit vielen Jahren einer der wichtigsten Partner der FIFA. Die steigende Zahl internationaler Reisen und grenzüberschreitender Zahlungen während des Turniers könnte zusätzliches Transaktionsvolumen generieren.
Mit der Bank of America ist zudem erstmals eine der grössten US-Banken offizieller FIFA-Partner einer Weltmeisterschaft. Das Engagement unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung des Turniers weit über den Sport hinaus.
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2. Tourismus und Konsum könnten profitieren
Die Austragung in Nordamerika dürfte Millionen von Besuchern anziehen. Davon profitieren potenziell Unternehmen aus den Bereichen Reisen, Hotellerie und Freizeit.
Die Buchungsplattform Airbnb könnte von einer steigenden Nachfrage nach privaten Unterkünften profitieren. Gleichzeitig dürften internationale Hotelketten wie Marriott International von höheren Auslastungen und steigenden Zimmerpreisen in den Austragungsorten profitieren.
Auch Konsumgüterhersteller könnten vom Turnier profitieren. Coca-Cola gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten FIFA-Sponsoren und nutzt die Weltmeisterschaft regelmässig für globale Marketingkampagnen. Ähnliches gilt für Heineken, das zwar kein offizieller FIFA-Partner ist, jedoch seit Jahren stark im internationalen Fussballumfeld engagiert ist und Grossereignisse häufig für aufmerksamkeitsstarke Marketingaktivitäten nutzt.
3. Medien, Technologie und Unterhaltung
Sportübertragungen bleiben einer der wichtigsten Treiber für Zuschauerzahlen und Werbeeinnahmen. Entsprechend investieren Medien- und Technologieunternehmen weiterhin hohe Summen in Sportrechte und Übertragungstechnologien.
Ein interessanter Titel in diesem Umfeld ist die Sony Group. Der japanische Technologiekonzern gehört zu den weltweit führenden Anbietern professioneller Kamera-, Produktions- und Broadcast-Technologien, die bei internationalen Sportübertragungen zum Einsatz kommen. Darüber hinaus verfügt Sony über starke Standbeine im Unterhaltungs- und Gaminggeschäft, die von der weltweiten Fussballbegeisterung rund um Grossanlässe profitieren könnten.
Die WM 2026 dürfte weltweit Milliarden von Zuschauern erreichen und damit einmal mehr die wirtschaftliche Bedeutung von Live-Sport für Medien-, Technologie- und Unterhaltungsunternehmen unterstreichen.
Fazit für Anleger
Die WM 2026 könnte ausgewählten Unternehmen und Branchen zusätzliche Wachstumsimpulse verschaffen. Ein pauschales «WM-Investment» existiert jedoch nicht. Die Weltmeisterschaft allein sollte niemals ausschlaggebend für eine Anlageentscheidung sein. Einzelinvestments sind stets mit Risiken verbunden und sollten auf einer fundierten Analyse von Geschäftsmodell, Wettbewerbssituation, Finanzkennzahlen und Bewertung beruhen.
Wer das Risiko einzelner Titel reduzieren möchte, kann stattdessen auf breit diversifizierte ETFs setzen oder professionelle Vermögensverwaltungslösungen in Betracht ziehen. Unabhängig vom gewählten Anlageansatz gilt: Eine sorgfältige Informationsrecherche, ein vertieftes Verständnis der Chancen und Risiken, eine ausgewogene Diversifikation sowie eine günstige und verlässliche Trading-Plattform bleiben die Grundlage einer langfristig erfolgreichen Anlagestrategie.
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Wichtiger Hinweis
Dieser Artikel wurde von cash – banking by bank zweiplus (cash-bzp) erstellt, dem langjährigen Tradingpartner von cash. Der Artikel richtet sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Er richtet sich nicht an Personen, denen geltende Gesetzgebung aufgrund ihres Wohnsitzes oder ihrer Nationalität den Zugang zu Informationen, wie sie in diesem Artikel enthalten sind, verbietet. Insbesondere richtet sich dieser Artikel nicht an US-Personen. Aus dem Artikel lassen sich keine Rechte ableiten. Die enthaltenen Informationen ersetzen weder eine individuelle (Anlage-)beratung noch eine Risikoaufklärung oder einen Emissionsprospekt. Sie wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt und orientiert sich an den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannten Gegebenheiten. Dennoch bietet die cash-bzp keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und übernimmt keinerlei Haftung für Verluste basierend auf der Verwendung dieser Informationen. Der Artikel stellt keine Empfehlung, keine Beratung, kein Angebot, keine Aufforderung zur Angebotsabgabe zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Investitionen mit einem bestimmten Risiko verbunden sind. Bitte beachten Sie diese zum Teil substantiellen Risiken besonders. Personen, die sich für ein bestimmtes Finanzprodukt interessieren, sind gehalten, vor dem Anlageentscheid die vollständige Produktedokumentation sowie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung sorgfältig zu lesen und sich von einer qualifizierten Fachperson beraten zu lassen.