Die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever legte an der Londoner Börse zuletzt knapp ein Prozent zu, zwischenzeitlich waren es sogar mehr als 3 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass der bisherige Konzernchef Alan Jope seinen Posten zum Ende des kommenden Jahres räumen und das Unternehmen verlassen wolle. Laut Bernstein-Experten Bruno Monteyne dürfte dies bei Anlegern in Hoffnung auf neue Impulse gut ankommen. Als Stütze hinzu kam bei Unilever am Montag eine Kaufempfehlung durch die Berenberg Bank./jcf/vrb/tih/stk