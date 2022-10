An den wichtigsten europäischen Handelsplätzen üben sich Anleger kurz vor dem US-Arbeitsmarktbericht in Zurückhaltung. Am Freitag notierte der europäische Leitindex leicht im Minus und knüpfte damit an die schwächeren Vortage an. Im Fokus stehen vor allem die Jobdaten aus den USA am frühen Nachmittag, von denen Experten einen Fingerzeig für das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed erwarten.

07.10.2022 11:55