Europas Börsen haben am Freitag zwar leicht zugelegt, die Gewinne in Asien und an der Wall Street damit aber nur bedingt umgesetzt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte gegen Mittag um 0,16 Prozent auf 3927,53 Punkte zu. Der französische Cac 40 zog um 0,1 Prozent auf 6653,64 Punkte an, der britische FTSE 100 erhöhte sich um 0,16 Prozent auf 7483,96 Zähler.

09.12.2022 12:10