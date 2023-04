Die Hoffnung aus eine bald lockerere US-Zinspolitik hat die europäischen Börsen am Freitag weiter angetrieben. Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 0,25 Prozent auf 4373,98 Punkte. Der französische Cac 40 zog um 0,18 Prozent auf 7494,18 Punkte an, während der britische FTSE 100 um 0,22 Prozent auf 7860,86 Punkte anzog.

14.04.2023 11:48