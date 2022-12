Am Nachmittag steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an. "Wir rechnen ebenfalls mit einer Erhöhung um 50 Basispunkte", merkten die Experten der Landesbank Baden-Württemberg dazu an. "Der Einlagensatz der EZB würde somit auf 2,0 Prozent steigen und der Hauptrefinanzierungssatz auf 2,5 Prozent."