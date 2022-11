Im Sektorvergleich litten Rohstoffwerte unter den Sorgen, dass die Lage in China die Rohstoffnachfrage wieder bremsen könnte. Der europäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Basic Resources sackte zuletzt um 0,8 Prozent ab. Auch die Ölpreise starteten am Montag mit Abschlägen in die neue Woche. Der strikte Anti-Corona-Kurs Chinas gilt als einer der grössten Risiken für das globale Wirtschaftswachstum.