"Die Tiefschläge der letzten Handelstage werden gut weggesteckt", stellte Markexperte Andreas Lipkow fest. Hilfreich seien etwa fallende Preise bei Öl. Allerdings bleibe abzuwarten, welche Rolle der kleine Verfallstag, an dem Optionen und Futures am Terminmarkt auslaufen, für die Kursfindung spielt. "Was zu einem länger anhaltenden Aufschwung fehlt, ist eine fundamentale Begründung, etwa ein Ausblick auf steigende Unternehmensgewinne", so Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka Bank. "Es kristallisiert sich heraus, dass die Gewinnerwartungen der Analysten für 2023 noch deutlich zu optimistisch angesetzt sind."