Unter den Einzelwerten stach der britische Pharmakonzern GSK mit einem Kursrutsch um knapp 3,5 Prozent negativ heraus. JPMorgan-Analyst James Gordon nahm in einer aktuellen Studie Bezug auf eine gerichtliche Entscheidung in den USA, wonach ein Verfahren wegen möglicher Nebenwirkungen des Medikaments Zantac eröffnet wird. In den Anhörungen in dieser Sache habe sich eine solche Entscheidung allerdings bereits abgezeichnet.