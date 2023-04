Auch Just Eat Takeaway verzeichneten mit 2,2 Prozent Abschlag stärkere Verluste. Der Essenslieferdienst ist zwar für das laufende Jahr zuversichtlicher gestimmt und will Aktien zurückkaufen. Die Analysten von Jefferies betonten allerdings, dass das Unternehmen in wichtigen Bereichen hinter den Erwartungen geblieben sei. Autowerte schwächelten ebenfalls. Renault litten unter einer Abstufung durch die Bank of America. Die Aktie sank um 3,2 Prozent.