Mässige Vorgaben und enttäuschende Unternehmenszahlen haben Europas wichtigste Aktienindizes am Freitag ins Minus gedrückt. Damit droht die hoffnungsvoll begonnene Woche ernüchternd zu enden. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Mittag 1,58 Prozent auf 3437,80 Punkte, womit von den Gewinnen im Wochenverlauf nicht mehr allzu viel übrig ist. In Paris gab der Cac 40 mit 5990,56 Punkten um 1,58 Prozent nach, während der der britische FTSE 100 mit 0,74 Prozent auf 6892,80 Punkte etwas weniger abfiel.

21.10.2022 12:15