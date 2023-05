Turbulenter ging es an der Istanbuler Börse zu. Dort sackte der Leitindex ISE 100 nach der Wahl in der Türkei zunächst um bis zu 6,4 Prozent ab. Im weiteren Handelsverlauf schrumpfte das Minus auf zuletzt rund 2,6 Prozent. Börsianer verwiesen auf die Ungewissheiten in puncto Wirtschaftspolitik, da Präsident Recep Tayyip Erdogan, unter dessen Führung die Wirtschaft des Landes in den vergangenen Jahren stark gelitten hat, durchaus gute Chancen auf eine Wiederwahl hat.