Hinzu kommt, dass der europäische Aktienmarkt seit Herbst 2022 stark gelaufen war - reichlich Vorschusslorbeeren für eine wirtschaftliche Erholung schienen also bereits eingepreist. Wohl auch daher finden sich aktuell erst einmal nur noch wenige Käufer. So liegt der EuroStoxx 50 trotz seines jüngsten Rücksetzers 2023 immer noch fast 13 Prozent im Plus.