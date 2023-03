Die Sorgenthemen der vergangenen Wochen wie Inflation und Probleme im Bankensektor scheinen zunächst abgehakt zu sein. "Die Marktteilnehmer bleiben vorerst weiter klar auf eine potenzielle Konjunkturerholung in China mit Abstrahleffekte auf die europäische Wirtschaft fokussiert", umriss Marktexperte Andreas Lipkow die Lage. "Dabei gehen die Blicke auch mal in Richtung Inflationsentwicklung und Notenbankpolitik sowie in Richtung Bankenkrise in den USA. Nachhaltige Bremswirkungen haben diese Themen aktuell jedoch keine mehr."